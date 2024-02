'Fluminense foi prejudicado por ele mesmo', dispara Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola as reclamações do Fluminense acerca da arbitragem na derrota por 1 a 0 para a LDU no primeiro jogo da Recopa. Segundo ele, Fernando Diniz & Cia construíram uma "narrativa de vitimização" para não responder sobre o jogo ruim da equipe na altitude de Quito.

'Narrativa de vitimização do Fluminense': "Achei impressionante a narrativa de vitimização construída pelo Fluminense. O Fluminense pode até achar que foi pênalti, mas é um lance discutível, uns acham que foi, outros acham que não. O Cano aproveita para desabar em campo, o árbitro não embarcou nessa, esse pênalti jamais seria marcado em campeonatos europeus, então não é um problema do VAR da Conmebol, do árbitro da Conmebol. Queriam um pênalti que é marcado só no Brasil praticamente, talvez na Argentina marquem esse tipo de pênalti, quando qualquer contato é transformado num empurrão, quase um crime, não chega a tanto. Aceito as opiniões diferentes, é óbvio, mas não há uma verdade absoluta sobre isso".

'Fluminense jogou mal e se comportou mal': "O fato relevante é que o Fluminense jogou mal, foi dominado e esse é um roteiro comum. Não vi esse chororô todo quando o São Paulo perdeu para a LDU no ano passado e o Flamengo perdeu para o Del Valle, tudo em Quito. Os números de finalizações, inclusive, são muito parecidos com os de ontem. Esse é o roteiro dos jogos lá em Quito, os clubes é que têm que se preparar. Aliás, não vejo os clubes de países vizinhos, Uruguai, Argentina, reclamar tanto de altitude como os times brasileiros. A reclamação normalmente vem após o resultado, não há nenhum tipo de protesto formal antes. O cara vai lá, joga e quando perde reclama. A gente sabe que é diferente, que há questões médicas a serem colocadas em cima da mesa, mas estou falando sobre o comportamento".

'Fluminense foi prejudicado por ele mesmo': "Ontem, foi criada uma narrativa que o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem quando o Fluminense foi prejudicado por ele mesmo, com uma atuação ruim e um time que foi totalmente dominado. O Fluminense viajou na segunda-feira, geralmente você vai em cima da hora, terá sido essa a melhor escolha? Poucas vezes eu vi um time brasileiro de bico aberto tão cedo como o Fluminense no jogo de ontem. Não sei se a questão da idade é um fator preponderante na altitude, não foi especular, mas sei o que eu vi - um Fluminense sem conseguir trocar passes; sem passar do meio de campo; com uma posse de bola maior, mas praticamente toda no campo de defesa; praticamente não ameaçou; escapou de tomar uns três".

