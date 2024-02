Felipe Melo se revolta em coletiva e dispara contra árbitro e jornalistas

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Felipe Melo se revoltou durante a coletiva após a derrota do Fluminense para a LDU, no jogo de ida da Recopa. Os alvos? O árbitro do jogo, o colombiano Andrés Rojas, e a imprensa.

"Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar? Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pais de família, seis horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, é a nossa vida. Ninguém fala nada?", disparou Felipe Melo.

Por que a reclamação?

A principal contestação é a não marcação de um pênalti sobre Cano, ainda no primeiro tempo, mesmo após o VAR indicar ao árbitro que revisasse o lance.

Felipe Melo explodiu depois de os jornalistas não citarem a questão na rápida coletiva em Quito. Ele falou de forma contundente e até deu algumas batidas na mesa.

Em uma resposta anterior, Felipe Melo insinuou que o árbitro deliberadamente tentou prejudicar o Fluminense.

"Errar é humano. Eu erro sempre em busca de estar melhor. Mas hoje não foi erro. Cabe a interpretação de cada um de vocês. É uma sensação amarga, mas temos o jogo da volta no Maracanã. A torcida vai fazer o que fez ano passado. No Maracanã, somos ainda mais fortes", disse o zagueiro tricolor.

E a altitude? "Sempre muito difícil jogar aqui. Vim aqui há muitos anos com a seleção e o Palmeiras e foi muito difícil. Diante de um rival forte, ainda mais dentro de casa. Hoje, jogamos contra o rival forte, contra a altitude e a interferência do árbitro".