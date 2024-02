Elenco do Corinthians se reapresenta após vitória contra Cianorte; veja como foi o treino

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava, após a vitória por 3 a 0 contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. O foco do Timão, agora, passa a ser o compromisso contra a Ponte Preta, no próximo domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Os jogadores iniciaram os trabalhos com ativações na academia, na parte interna do CT, e também com exercício regenerativo para aqueles que atuaram por mais de 45 minutos na partida de Maringá-PR.

Os demais foram ao campo 3 para o aquecimento com a equipe da preparação física. Na sequência, a comissão técnica organizou trabalhos de perde-pressiona em dois campos reduzidos, com dois times em cada um. Depois, houve uma atividade de enfrentamento também em campo reduzido, com três equipes alternando a participação dentro das quatro linhas.

Antes da atividade ser concluída, os atletas foram divididos em setores para treino específico de cada posição, além de bolas paradas.

O atacante Yuri Alberto vem respondendo bem no dia a dia após sofrer fissura na região da costela, e retornará ao gramado antes do esperado. O centroavante Pedro Raul está no estágio de transição, e também pode voltar a ser relacionado em breve.

Um desfalque certo que o Corinthians tem para o jogo contra a Ponte é o goleiro Cássio, por conta de suspensão. Com Carlos Miguel de titular, a bola rola no domingo, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.