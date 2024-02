Dirigentes de Internacional e Grêmio pedem VAR no Gre-Nal de domingo

Internacional e Grêmio fizeram um pedido à Federação de Futebol Gaúcha para que o o Campeonato Estadual possua árbitro de vídeo (VAR) a partir da 10ª rodada, incluindo o clássico Gre-Nal.

Em entrevista à Rádio Grenal, Antônio Brum, vice-presidente do Grêmio, e Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, detalharam a ideia.

"O Grêmio queria o VAR desde o início, e agora, juntamente com o Inter, que também é favor, está fazendo o pedido para que o VAR seja utilizado a partir da 10ª rodada. O Grêmio protocolou um ofício junto com o Inter", disse Antônio.

"Estamos solicitando a possibilidade de análise e aguardando a aprovação dos demais clubes. Já conversamos com a Federação e vamos verificar se é possível. Não temos a resposta ainda. Ela pode ser positiva ou negativa", falou Alessandro.

Os dirigentes também contaram suas expectativas para o confronto entre as equipes, no qual vem sendo muito equilibrado recentemente.

"Este Gre-Nal é apenas mais um jogo da fase classificatória que está chegando à sua reta final. O resultado pode definir os próximos mandos de campo, mas é um jogo da fase classificatória como qualquer outro", analisou o vice-presidente do Grêmio.

"É um jogo sem favorito. O que temos a nosso favor é a nossa torcida, com o Beira-Rio lotado. No entanto, independentemente do fator local, o Gre-Nal não tem favorito", projetou o presidente do Internacional.

O Gre-Nal 441 será realizado no próximo domingo. A bola rola às 18h (de Brasília) no Estádio Beira-Rio.