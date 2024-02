Corinthians tem nova chefe no departamento médico da equipe; confira

O Corinthians definiu que a Dra. Ana Carolina Ramos e Corte será a nova chefe do departamento médico do futebol profissional do clube. No Timão desde 2014, a profissional foi promovida ao cargo com a saída do Dr. Fábio Novi por questões pessoais.

A Dra. Ana começou sua trajetória no Corinthians na equipe de natação, mas está no futebol desde 2018. A médica vinha fazendo parceria com o Dr. Leonardo Hirao, enquanto o Dr. André Jorge atua como consultor médico.

Formada na Universidade de Brasília, Dr. Ana coordenará o departamento que envolve as áreas de enfermagem, fisioterapia, massoterapia, nutrição e psicologia.

O Corinthians segue sua preparação para o confronto contra a Ponte Preta, que será disputado no domingo, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja comunicado do clube em relação ao novo cargo da Dr. Ana:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que o Departamento Médico do Futebol Masculino será chefiado pela Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte. Formada na Universidade de Brasília, pós-doutora em Medicina do Exercício e do Esporte pela USP, foi também gerente da área de saúde do Comitê Olímpico Brasileiro, onde permaneceu durante 10 anos atuando em dois jogos olímpicos - Rio 2016 e Tokyo 2020.

No Corinthians, Dra. Ana Carolina integrou o departamento do Clube em junho de 2018 se tornando a primeira médica em um clube profissional de futebol. Sua estreia em campo foi no dia 18 de junho de 2019, contra o CSA, na Neo Química Arena.