Com Giuliano, Santos treina na Vila em penúltima atividade para pegar o São Bernardo; Cazares fica no CT

O Santos realizou na manhã desta sexta-feira seu penúltimo treino de preparação para o jogo contra o São Bernardo, que ocorre neste domingo, pelo Campeonato Paulista, no Morumbis. A atividade, na Vila Belmiro, teve a presença do meio-campista Giuliano.

O atleta tem treinado normalmente com o elenco nesta semana e deve ficar à disposição do técnico Fábio Carille para a partida. Ele havia sofrido uma lesão na panturrilha e desfalca a equipe desde o fim de janeiro, quando se machucou no clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Em contrapartida, o meia Juani Cazares deu sequência à transição física e ficou no CT Rei Pelé. Ele ainda se recupera de uma pancada no tornozelo direito, sofrida na vitória sobre o Corinthians, e é dúvida.

Carille terá uma baixa certa para enfrentar o São Bernardo. O lateral Hayner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcará o Peixe na capital paulista.

Os atletas Jorge, Dodô, Jair e Zabala estão sendo reinseridos gradualmente à equipe, mas ainda não reúnem a forma física ideal para serem relacionados. O trio de garotos Weslley Patati, JP Chermont e Hyan, que participou do torneio amistoso no Catar, está sendo observado por Carille e pode ir para o jogo.

O Santos vive situação confortável no Paulistão. Já classificado à próxima fase, o time lidera com folga o Grupo A do Estadual, com 19 pontos, e também está na ponta da classificação geral da competição. Apesar disso, o Peixe vem de derrota para o Novorizontino, na Vila Belmiro, por 2 a 1.