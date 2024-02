Com Alan Franco, São Paulo faz penúltimo treino antes de enfrentar o Guarani pelo Paulistão

No CT da Barra Funda, o São Paulo realizou, nesta sexta-feira (23), o penúltimo treino antes de enfrentar o Guarani, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A atividade contou com a participação do zagueiro Alan Franco, que deve ir a campo no próximo domingo (25).

O defensor argentino sentiu dores na região posterior da coxa direita, na última quinta-feira (22), e fez trabalho nas dependências internas do centro de treinamento. O atleta, porém, não preocupa para o embate e, inclusive, deve ser titular diante do Bugre, já que os titulares Arboleda e Diego Costa estão suspensos.

Mais uma vez, Lucas Moura, que está recuperado de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, participou do treinamento do Tricolor normalmente. O atacante deve ficar à disposição de Thiago Carpini e pode voltar a atuar pela primeira vez desde o dia 30 de janeiro. Resta saber se ele iniciará o jogo como titular ou será acionado no decorrer da partida.

Além do camisa 7, o lateral Igor Vinicius, recuperado de um edema na coxa direita, e o atacante Wellington Rato, recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, e o jovem Rodriguinho, que vinha se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, novamente participaram dos trabalhos com o grupo. A expectativa é que os dois primeiros sejam titulares no confronto.

Por outro lado, os demais lesionados - Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) - deram sequência aos seus respectivos processos de recuperação, realizando tratamento fisioterápico e intercalando atividades no Reffis Plus e gramado.

O treino do São Paulo nesta sexta-feira

O grupo são-paulino fez uma atividade tática seguida de um ensaio de bolas paradas. Para uma parte dos jogadores, houve ainda um exercício de construção de jogadas e finalizações. Antes, Thiago Carpini e sua comissão técnica exibiram um vídeo para os atletas na parte interna do CT.

Por fim, o São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda neste sábado (24), quando realiza a última atividade antes de a delegação se dirigir a Campinas. O embate contra o Guarani acontece no próximo domingo (25), às 18 horas (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa.