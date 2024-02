Clássico deste domingo será tira-teima de retrospecto recente entre Grêmio e Internacional

Um dos maiores clássicos do Brasil ganhará mais um capítulo neste domingo, quando Internacional e Grêmio se enfrentarem no Beira-Rio. O retrospecto recente entre as equipes conta com um grande equilíbrio, são três vitórias para cada nos últimos seis jogos.

A última vez em que ocorreu um empate entre as equipes foi no dia 10 de julho de 2021. Na ocasião, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, terminou em 0 a 0.

Ambas equipes possuem uma sequência positiva neste começo de temporada. Enquanto o Inter venceu os últimos cinco jogos em que disputou, o Grêmio não sabe o que é perder há oito confrontos.

O próximo clássico também vale a liderança do Estadual. O Colorado é o líder da competição, com 22 pontos, e o Tricolor Gaúcho o vice, com 20.

Ambas equipes vivem expectativas de estreias no duelo. O Grêmio pela do atacante Diego Costa, e o Internacional pela do ponta Wesley e do meio-campista Bruno Gomes.

O Gre-Nal 441 será realizado neste domingo, às 18h (de Brasília), em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.