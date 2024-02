Castelão e estádios de Pernambuco adotarão medidas para aumentar segurança

A Arena Castelão e estádios de Pernambuco vão adotar medidas para aumentar a segurança durante jogos de futebol. As iniciativas surgem após o atentado ao ônibus do Fortaleza na última quarta-feira.

O que aconteceu

O Governo do Estado do Ceará, já em conversas adiantadas com o governo federal, estuda a implantação do Projeto "Estádio Seguro", que é um acordo de cooperação entre Ministério da Justiça, Ministério do Esporte e CBF desde outubro do ano passado.

A iniciativa, além de instalação de câmeras de reconhecimento e biometria facial, traz a possibilidade de cruzamento de dados pessoais dos torcedores e frequentadores dos estádios, em todo o país, para ampliar a segurança e inibir atos criminosos.

Já em Pernambuco, representantes de Sport, Náutico e Santa Cruz se reuniram hoje com autoridades do estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB e Comissão de Segurança da Alepe, além das Forças de Segurança.

Além do atentado ao ônibus dos jogadores do Fortaleza, foram tratadas medidas que auxiliem na identificação de quem se passa por torcedor para cometer crimes, como ingresso personalizado e intransferível, cadastro dos torcedores pelos clubes, restrições sobre torcidas organizadas, reforço de escolta policial dos times visitantes e implantação de câmeras de reconhecimento facial nos estádios.

