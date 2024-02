'Cãodula': Cães disponíveis para adoção viram gandulas no Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

Nem Alcaraz, nem Wawrinka, nem os brasileiros. Quem roubou a cena por alguns minutos na quadra Guga Kuerten, do Rio Open, foram Lobinha, Mila, Nico e Úrsula, cães que estão disponíveis para adoção e que tiveram um dia de gandulas no maior torneio de tênis da América do Sul.

O que aconteceu

Os pets foram treinados em um hotel de luxo do Rio de Janeiro um dia antes. Por lá, tiveram toda mordomia que mereciam. Banho, alimentação e, claro, o treinamento para a apresentação.

A ação foi feita em conjunto com o tenista brasileiro João Fonseca. Ele fez uma partida exibição com um atleta mirim e as bolinhas que saíam de quadra eram pegas pelos cães.

Eu adoro cachorro, tenho três, tinha quatro e um acabou morrendo recentemente, mas eu adoro cachorro, acho muito legal a iniciativa. É minha segunda vez participando, ano retrasado eu participei e estou feliz pela iniciativa do Rio Open.

João Fonseca

Os organizadores da ação apelidaram os pets de "cãesdulas". A iniciativa é feita nas quadras brasileiras de tênis desde 2016.