Bruno Henrique afasta favoritismo do Inter no Gre-Nal: "Não podemos cair na armadilha"

O meia Bruno Henrique, do Internacional, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante. O atleta comentou sobre o clássico contra o Grêmio, que acontece neste domingo, no Beira-Rio, e afastou um possível favoritismo do Colorado para o Gre-Nal.

"Nós sabemos da competência do nosso time e a capacidade do nosso treinador, mas não podemos cair na armadilha do favoritismo. É um clássico. Em nenhum momento precisamos achar que somos favoritos. É um jogo grande, diferente e que será definido nos detalhes", disse.

O suposto favoritismo do Inter para confronto se dá por conta do momento que a equipe atravessa na temporada. O time perdeu apenas um jogo em 2024 e é líder do Campeonato Gaúcho.

Bruno Henrique também falou sobre sua boa fase com a camisa do Internacional. Até o momento, o meia já anotou um gol e três assistências nos sete jogos do Colorado no ano.

"Estou tendo a oportunidade de jogar e evoluir. Fico feliz de estar fazendo bons jogos, ajudando a equipe a sair com a vitória. Entendo muito bem o padrão de jogo definido pelo nosso treinador. Quero representar a camisa do Inter, desempenhando o melhor futebol, independente da posição", comentou.

Além disso, Bruno Henrique enfatizou o bom trabalho de Coudet à frente do comando técnico do clube. O meia destacou a evolução do elenco.

"Quando você tem um trabalho de mais tempo fica mais fácil de lidar no dia a dia, focando em outras coisas. Desde que cheguei aqui, trabalho com o Coudet e isso está fortalecendo a nossa equipe", declarou.