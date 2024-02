Bayer Leverkusen vence Mainz 05 e aumenta vantagem na liderança do Alemão

O Bayer Leverkusen aumentou ainda mais sua já confortável vantagem na liderança do Campeonato Alemão, nesta sexta-feira. Na BayArena, o time de Xabi Alonso ganhou por 2 a 1 do Mainz 05.

Com 23 partidas disputadas, o Bayer Leverkusen contabiliza 61 pontos, na liderança da competição. O Bayern de Munique, que ainda joga na rodada, contra o RB Leipzig, detém a vice-liderança com 50 pontos. O Mainz 05, por sua vez, soma 15 pontos e permanece na 17ª colocação.

O Bayer Leverkusen segue invicto na temporada. Contando todas as competições, em 33 jogos, são 29 vitórias e apenas 4 empates. Isso resulta em 91,9% aproveitamento, com impressionantes 97 gols feitos e 24 sofridos.

Pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen volta a campo apenas no dia 3 de março, para enfrentar o Colônia, no RheinEnergie Stadion. Já o Mainz 05, no dia 2 de março, pega o Borussia Monchengladbach, na MEWA Arena.

O líder da competição inaugurou o marcador logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Após a zaga do Mainz 05 afastar mal o cruzamento pela esquerda, a bola sobrou para Xhaka. O suíço acertou belo chute colocado, de pé esquerdo, encobrindo Zentner.

O empate do Mainz veio quatro minutos depois, aos 7 da primeira etapa. Depois de cruzamento, Silvan Widmer ajeitou de cabeça para Dominik Khor, que acertou um peixinho para igualar o duelo.

Aos 23 minutos da etapa complementar, Robert Andrich recebeu passe de Florian Wirtz e arriscou de fora da área. O goleiro Zentner falhou ao encaixar e a bola morreu no fundo das redes.