Atlético-MG finaliza preparação para o clássico com o América-MG

O Atlético-MG encerrou nesta sexta-feira a preparação para o clássico com o América-MG, que acontece neste sábado, na Arena Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Luiz Felipe Scolari, juntamente de sua comissão técnica, comandaram na Cidade do Galo o último treino da equipe antes do jogo.

Felipão e a comissão do Galo passaram aos atletas trabalhos com foco na parte técnica/tática, além de um exercício de finalização e bola parada. O treino contou com o retorno do atacante Isaac, que apresentou quadro de febre nos últimos dias, mas já está recuperado.

Matías Zaracho, Maurício Lemos, Igor Rabello e Mariano seguem tratando suas respectivas lesões no departamento médico do clube. Este último irá cumprir suspensão automática no duelo de sábado por conta da quantidade de cartões amarelos recebidos.

?? Estamos prontos para o desafio de amanhã! Pra cima deles, #Galo! ?? Nova coleção de treino já disponível na @LojadoGalo! pic.twitter.com/gPeqZWuIR7 ? Atlético (@Atletico) February 23, 2024

Após o clássico, Felipão terá uma semana livre para trabalhar a equipe visando o jogo contra o Ipatinga. A partida acontece no dia 2 de março (sábado) e é válida pela última rodada do Campeonato Mineiro.

O Atlético-MG busca contra o América-MG se manter na liderança do Grupo B. Além disso, o time de Felipão quer vencer o primeiro clássico em 2024, após a derrota para o Cruzeiro em plena arena MRV.