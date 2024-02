Viña comemora estreia com vitória pelo Flamengo

O Flamengo goleou o Boavista nesta semana, no Maracanã, e se manteve na liderança do Campeonato Carioca. Nesta partida, o lateral esquerdo Viña fez sua estreia pelo clube. O uruguaio entrou no segundo tempo e vibrou com a primeira participação com a camisa rubro-negra.

"Muito feliz de estrear aqui no Maracanã. Os companheiros também me ajudaram muito para esse momento que aconteceu. Estava treinando um pouco separado dos jogadores, sozinho, mas depois comecei a treinar com o grupo. Estou muito feliz pela estreia" disse.

Viña também falou da sua expectativa para a sequência da temporada.

"É muita, muita. Acho que o grupo está bem, está firme. Temos que seguir por um bom caminho e continuar porque isto é longo" declarou.

O Flamengo volta a campo neste domingo, no clássico contra o Fluminense, no Maracanã. A partida vale a liderança do Estadual, já que ambas as equipes possuem 21 pontos.