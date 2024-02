Torcida do Santos esgota nova carga de ingressos para jogo no MorumBis

Em menos de uma hora, a torcida do Santos esgotou a nova carga de ingressos disponibilizada para o jogo de domingo, contra o São Bernardo. O embate, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, será no Morumbis, às 11 horas (de Brasília).

A venda começou às 12 horas desta quinta-feira e chegou ao fim por volta de 12h50. No total, foram comercializados 4.449 bilhetes, para diversos setores.

Em mais uma demonstração do apoio e interesse do torcedor, a nova carga de ingressos para o jogo de domingo contra o São Bernardo, colocada à venda às 12 horas de hoje, se esgotou rapidamente. No total, em pouco tempo, foram vendidos mais 4.449 ingressos, para diversos setores.... pic.twitter.com/VMuYTYId8P ? Santos FC (@SantosFC) February 22, 2024

A diretoria do Santos está em contato com a alta cúpula do São Paulo para conseguir um novo lote de ingressos. O clube prometeu informar os torcedores rapidamente caso as negociações avancem.

Inicialmente, o Alvinegro Praiano teve direito a 38 mil ingressos dos 50.285 disponibilizados para o público. Essa diferença de 12 mil foi colocada em pontos de vendas para proprietários de cativas, camarotes e cessionários do São Paulo pela política estatutária.

O Santos iniciou a venda de ingressos na manhã de segunda-feira. Com o intuito de lotar o estádio na capital paulista, a diretoria alvinegra decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 140 (inteira).

Esse será o primeiro jogo do Peixe na cidade de São Paulo no ano. A última vez que o time jogou na capital foi no começo de 2023, no empate de 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos ocupa a liderança do grupo A do Estadual de 2024, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.

