Corinthians: Titular contra Cianorte, Carlos Miguel elogia Cássio

O goleiro Carlos Miguel foi o titular na vitória do Corinthians sobre o Cianorte por 3 a 0, já que Cássio não conseguiu se recuperar de um trauma no quadril a tempo. O camisa 22 falou da importância de não ser vazado na primeira fase da Copa do Brasil e exaltou o Gigante tanto pelo lado profissional como pessoal.

"Agradecer aos nossos companheiros, fizeram um grande jogo, sem erros. Só agradecer ao trabalho de todos. Depois de um bom tempo sem jogar, consegui estar campo. Infelizmente joguei por uma questão física do Cássio, mas se Deus quiser em breve ele vai poder ajudar a equipe", comentou Carlos Miguel ao "Prime Vídeo". O último jogo do arqueiro desde o início havia sido contra o Coritiba, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

"Cássio é um exemplo de trabalho, dedicação, de ser humano. Graças a Deus consegui ajudar, acabei jogando, fico feliz, e agradeço a ele todo dia. Ele sempre foi um grande ser humano comigo", complementou Carlos.

Cássio viajou com a delegação, realizou testes ao longo do dia, mas não conseguiu ficar apto para entrar em campo. O ídolo da Fiel também não estará presente no jogo contra a Ponte Preta, no final de semana, por conta de suspensão. Carlos Miguel será novamente o encarregado de proteger a meta do Timão.

"Temos aqui um treinador, que trabalha bastante, e sabe o que é melhor para equipe. Sempre vou estar aqui para ajudar", finalizou Carlos.

Agora, o Corinthians espera o confronto entre Olaria e São Bernardo para saber quem será seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no dia 28 (quarta-feira), em solo carioca. O duelo contra a Ponte será no domingo, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.