STJD lamenta ataque a atletas do Fortaleza e prevê medidas contra torcidas

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) se pronunciou na nesta quinta-feira (22) sobre o ataque contra o ônibus da delegação do Fortaleza após empate em 1 a 1 diante do Sport, pela Copa do Nordeste. O ato violento partiu por parte de torcedores do clube pernambucano.

Em nota, a entidade esclarece que, por se tratar de uma infração ocorrida fora do estádio — no caso, da Arena Pernambuco, no Recife (PE) — a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado de Pernambuco.

No comunicado, entretanto, o STJD afirma que, caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, existe a possibilidade de punição contra as torcidas identificadas. Nessa ocasião, a Procuradoria analisará possíveis medidas a serem tomadas.

Por fim, a entidade lamentou o episódio e, principalmente, que situações e ataques como esses ainda aconteçam no futebol brasileiro.

Relembre o ocorrido contra a delegação do Fortaleza

Na noite da última quarta-feira, após empate pela Copa do Nordeste, ônibus da delegação do Fortaleza foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena de Pernambuco, local do duelo.

Em nota, o Leão do Pici informou que, após o incidente, os jogadores e comissão foram levados rapidamente para o hospital mais próximo da região em que estavam.

O clube cearense também atualizou as situações médicas dos seis atletas atingidos. O goleiro João Ricardo sofreu um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e no supercílio. Estes dois precisaram receber pontos cirúrgicos. Além disso, o lateral irá realizar exames de tomografia na cabeça.

Os outros jogadores que saíram machucados foram o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha. Eles foram feridos com os estilhaços de vidro e precisaram conter os sangramentos.

Confira a nota completa do STJD

"O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol vem a público informar que tomou conhecimento do episódio de violência contra o ônibus do Fortaleza na noite desta quarta, 21 de fevereiro, após o empate com o Sport, pela Copa do Nordeste. Por se tratar de infração ocorrida fora do estádio, o Tribunal do Futebol destaca que a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Cumpre destacar ainda que, caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, a Procuradoria analisará possíveis medidas contra as torcidas identificadas.

O STJD lamenta que episódios como esse ainda aconteçam no futebol brasileiro e reafirma o compromisso de trabalhar por um futebol mais justo e sem violência."