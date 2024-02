Sensação do Rio Open bate recorde, diz viver sonho e brinca: 'Deu Flamengo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com apenas 17 anos, o carioca João Fonseca tem feito história no Rio Open. A vitória por 2 sets a 0 sobre o chileno Cristian Garín, nesta quinta-feira (22), fez ele tornar-se o primeiro tenista nascido em 2006 a chegar em umas quartas de final de um ATP. Após a partida, o jovem, que é flamenguista, brincou com o fato de seu adversário ter treinado com a camisa do Vasco na véspera.

"Eu torço para o Flamengo por conta do meu irmão, que é fanático. Assisto a maioria dos jogos, mas tênis é uma coisa, futebol é outra. O pessoal torce para quem quer e tenho que acolher as pessoas que torcem por você e é isso", disse, para depois ser questionado por um repórter se tinha dado Flamengo no clássico:

Clássico hoje deu Flamengo, sempre

João Fonseca

"Vivendo um sonho"

O garoto-prodígio diz estar vivendo um sonho nesta semana. Ele acredita estar mais maduro e deixa claro que quer ir além no Rio Open. Nas quartas de final ele enfrentará o argentino Mariano Navone, em partida que acontecerá nesta sexta-feira (23):

Eu acho que estou vivendo um sonho. Ainda não caiu a ficha, mas quero continuar nesse sonho. Quero ir cada vez mais. Estou muito feliz com minha trajetória até aqui. Estou feliz com o jogo que estou jogando, de como evoluí de um ano para cá, não só tecnicamente, mas também fisicamente e mentalmente. Estou muito mais maduro. Só tenho que agradecer ao meu time, família, amigos e seguir que a carreira é longa

João Fonseca

Rechaça rótulo de nova estrela

Um repórter informou a João Fonseca que a imprensa internacional já noticia que "nasce uma estrela". Demonstrando maturidade no alto de seus 17 anos, ele rechaçou o rótulo:

Estrela nada. Estou começando minha carreira agora, sou jovem. Só estou jogando tênis feliz e a carreira é longa. O tênis é um esporte de muito tempo. Só estou no começo e vamos cada vez para mais

João Fonseca

O jovem precisará decidir entre permanecer no circuito profissional ou aceitar uma bolsa de uma faculdade dos Estados Unidos. A decisão se fica no ATP ou vai para a universidade disputar o College será tomada no meio do ano.