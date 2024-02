São Paulo paga bônus a todos os funcionários após título da Supercopa

O São Paulo decidiu gratificar seus funcionários após o título da Supercopa sobre o Palmeiras destinando parte da premiação em dinheiro a todos os seus colaboradores, assim como aconteceu após a conquista da Copa do Brasil, no ano passado.

A iniciativa partiu do presidente Julio Casares como forma de reconhecimento ao trabalho de cada funcionário do clube, entendendo que todos são responsáveis pelo sucesso do São Paulo nos últimos anos.

Além do "bicho" pago aos jogadores, que receberam um valor previamente acertado, o Tricolor destinará parte da premiação de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões), paga pela Conmebol, a todos os seus colaboradores.

Enquanto a Conmebol pagou 1 milhão de dólares ao Tricolor pelo título da Supercopa Rei, a CBF desembolsou outros R$ 5,5 milhões ao São Paulo pela presença na decisão. Ou seja, o clube arrecadou mais de R$ 10 milhões em premiação por sua participação na final em Belo Horizonte.

Esse foi o terceiro título do São Paulo na gestão de Julio Casares. Antes, o clube faturou o Campeonato Paulista de 2021 e a Copa do Brasil de 2023. O Tricolor também chegou às finais do Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana de 2022.

Neste ano, o São Paulo volta à disputa da Copa Libertadores, principal objetivo do clube, após um hiato de duas temporadas. A última participação do Tricolor no torneio continental foi em 2021, quando acabou eliminado pelo Palmeiras, nas quartas de final.