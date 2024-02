Quem é zagueiro de 18 anos que virou opção no Palmeiras após lesão de Gómez

O zagueiro Vitor Reis, de apenas 18 anos, é mais uma cria da base do Palmeiras que deve figurar no elenco profissional.

O que aconteceu

Vitor participou dos treinos com os profissionais desta semana na Academia de Futebol. O jovem defensor virou uma das opções de Abel Ferreira após a lesão de Gustavo Gómez em um dedo do pé, que pode tirar o paraguaio do Campeonato Paulista.

Ontem, o Palmeiras anunciou que renovou o vínculo de Vitor Reis até fevereiro de 2027 — o anterior terminaria em novembro de 2025.

A expectativa é de que o jogador seja opção no banco de reservas na partida contra o Mirassol. As equipes se enfrentam neste sábado (24), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

Quem é Vitor Reis

Vitor Reis é um zagueiro de 18 anos que gera muita expectativa dentro do Palmeiras por ser muito técnico. Ele tem como pontos fortes a saída de bola, o jogo aéreo e o espírito de liderança. Ele foi capitão do Palmeiras e da seleção brasileira em diversos momentos na base.

Ele é mais um jovem criado no Palmeiras que está pulando etapas. Mesmo com 18 anos, ele já estreou no sub-20 e até esteve no banco de reservas no duelo contra o RB Bragantino pelo Paulistão deste ano.

Em outubro do ano passado, Vitor Reis foi eleito pelo conceituado jornal britânico "The Guardian" um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial. Ao todo, quatro brasileiros nascidos em 2006 fizeram parte dessa lista, entre eles outras duas Crias da Academia: o atacante Endrick e o meia-atacante Luis Guilherme.

Apesar de ser zagueiro, Vitor tem boa presença ofensiva. Na temporada passada, entre sub-17 e sub-20, o defensor marcou 4 gols em 29 partidas disputadas.

Ele faz parte da geração 2006 do Alviverde, considerada uma das melhores da história, que conta com os meias Figueiredo e Luis Guilherme, e os atacantes Riquelme, Luighi e Endrick.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

