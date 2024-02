Palmeiras dá sequência à preparação para enfrentar o Mirassol com atividades técnicas

O Palmeiras deu sequência na manhã desta quinta-feira à preparação para o duelo contra o Mirassol, que acontece no sábado, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

No gramado da Academia de Futebol, os jogadores fizeram atividades técnicas em dimensões reduzidas e, na sequência, foram divididos por posições. Os meias e os atacantes aprimoraram passes entre linhas, lançamentos e finalizações, enquanto os defensores aperfeiçoaram marcações e transições.

Os atacantes Dudu (cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), o lateral direito Mayke (lesão na coxa direita) e o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) são os desfalques para o técnico Abel Ferreira. Assim, sem o paraguaio à disposição, o zagueiro Naves deve ganhar uma sequência na equipe.

O meia Raphael Veiga, que foi desfalque nas últimas duas rodadas, por infecção ocular, deve voltar a ficar à disposição do time para o próximo compromisso.

Com 18 pontos, o Verdão ocupa a liderança do Grupo B e o segundo lugar na classificação geral do Estadual. Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5) completam a chave. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, invicta na competição, tem cinco vitórias e três empates.

O duelo entre Palmeiras e Mirassol acontece às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.