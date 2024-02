Naves projeta recuperação do Palmeiras após empate no Derby e pede foco contra o Mirassol

O Palmeiras voltou aos treinos na quarta-feira após a folga dupla que se seguiu ao empate por 2 a 2 no Derby, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem seu próximo compromisso no sábado, quando enfrenta o Mirassol.

Naves, que deve ganhar sequência na zaga do Palmeiras após a lesão do capitão do Gustavo Gómez, projetou o duelo contra o time do interior e pediu foco. Para ele, a equipe tem que deixar o que passou para trás e seguir trabalhando.

"Temos de deixar o que já passou para trás e focar na partida contra o Mirassol, levar tudo de bom que temos para sábado. Sabemos da dificuldade e do adversário que é o Mirassol. Vamos fazer nosso trabalho, nosso papel e buscar os três pontos", disse.

A Cria da Academia disputou três jogos nessa temporada, sendo duas como titular: contra Red Bull Bragantino e São Bernardo. No último domingo, saiu do banco de reservas aos 13 minutos para substituir Gustavo Gómez, que saiu com dores após forte entrada de Romero. Após exames, ele teve uma fratura no dedo do pé esquerdo diagnosticada.

No clássico, o Palmeiras abriu a vantagem de 2 a 0 e sofreu o empate nos minutos finais do jogo. A equipe terá tempo para reajustar os detalhes e corrigir os erros antes de retornar a campo no sábado, contra o Mirassol. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

O Palmeiras é o único invicto que restou no Campeonato Paulista. A equipe comandada por Abel Ferreira tem cinco vitórias e três empates. Com isso, ocupa a liderança do Grupo B, com 18 pontos, e é o segundo colocado na classificação geral, atrás do Santos, que tem 19.