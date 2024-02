Milan perde do Rennes, mas avança às oitavas da Liga Europa; Benfica também se classifica

Na tarde desta quinta-feira (22), o Milan visitou o Rennes, no Stade de la Route de Lorient, em Rennes (FRA), pela partida de volta da segunda fase da Liga Europa, e perdeu por 3 a 2. Benjamin Bourigeaud foi o autor dos três gols mandantes, enquanto Jovic e Rafael Leão descontaram.

Apesar da derrota, o time italiano está classificado às oitavas de final da competição continental. Como venceu a ida por 3 a 0, os rossoneros ficaram em vantagem no placar agregado: 5 a 3. O clube de Milão busca o primeiro título do torneio em sua história.

Agora, o Milan aguarda sorteio para conhecer o próximo adversário no campeonato europeu. Enquanto isso, portanto, volta suas atenções para o Campeonato Italiano. Pela 26ª rodada, o time recebe a Atalanta, às 16h45 (de Brasília) de domingo (25), no San Siro, em Milão (ITA).

Em outro confronto da Liga Europa desta quinta, o Benfica empatou sem gols com o Toulouse, também da França, fora de casa. A igualdade garantiu a equipe portuguesa nas oitavas de final.

No embate de ida, as Águias venceram por 2 a 1 e, com isso, apenas precisaram segurar o resultado para levar a melhor no agregado, confirmando a classificação. Em busca de uma conquista inédita, o clube de Lisboa foi vice-campeão do torneio em três oportunidades (1982/83, 2012/13 e 2013/14).

Líder do Campeonato Português, o Benfica volta a campo neste domingo (25), quando recebe o Portimonense, a partir das 15 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa (POR). O duelo é válido pela 23ª rodada do Nacional.