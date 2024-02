Lucas volta a treinar com elenco e pode reforçar São Paulo contra Guarani

O São Paulo segue se preparando para encarar o Guarani, no próximo domingo (25), em Campinas, pelo Campeonato Paulista. Hoje (22), a novidade ficou por conta de Lucas Moura, que voltou a treinar com o elenco normalmente no CT da Barra Funda após se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

Lucas não atua desde o clássico contra o Corinthians, em Itaquera, no dia 30 de janeiro. De lá para cá o meia-atacante se limitou a tratamento no Reffis Plus, mas voltou a trabalhar no campo nesta semana, progredindo em sua recuperação até ser liberado para participar das atividades ao lado de seus companheiros.

A expectativa, inclusive, é de que Lucas Moura esteja à disposição do técnico Thiago Carpini para o duelo com o Guarani. Resta saber se ele iniciará o jogo como titular ou será acionado no decorrer da partida. O jovem Rodriguinho, que vinha se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, também trabalhou sem restrições.

Em contrapartida, Alan Franco, com dores na região posterior da coxa direita, fez atividades nas dependências internas do CT da Barra Funda, mas não preocupa. O zagueiro argentino é aguardado no campo nos treinos desta sexta-feira e também do sábado, o último antes de a delegação se dirigir a Campinas.

Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), seguem com seus respectivos processos de recuperação, realizando tratamento fisioterápico e intercalando atividades no Reffis Plus e gramado.

O treino

Hoje (22), o técnico Thiago Carpini comandou um trabalho focado em troca de passes sob pressão, em espaço curto. Posteriormente, o treinador são-paulino separou o elenco em dois times de 11 atletas para um treino tático utilizando toda a extensão do gramado.

Os jogadores que não participaram desta atividade foram para outro gramado no CT da Barra Funda para um treino técnico em campo reduzido. O elenco do São Paulo volta a treinar na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda.