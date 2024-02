Liverpool vê Xabi Alonso e Ruben Amorim como possíveis sucessores de Klopp

O alemão Jurgen Klopp anunciou publicamente no final de janeiro a decisão de deixar o Liverpool ao final desta temporada. Em busca de um nome para suceder o treinador, ganhador da Champions League, o clube possui dois grandes alvos, de acordo com o jornal The Independent.

A primeira opção é Xabi Alonso. Com um futebol ofensivo, o Bayer Leverkusen está no topo do Campeonato Alemão e se mantém como o único clube invicto na temporada. Além de ter o perfil que a diretoria busca, o espanhol é ídolo do Liverpool e conquistou a Champions League de 2005, contra o Milan.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt ? Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Porém, os ingleses terão grande concorrência na tentativa de contratar Xabi Alonso. Os principais adversários serão o Bayern de Munique, que já anunciou a saída de Tuchel ao fim da temporada, e, possivelmente, o Barcelona, que não contará com Xavi a partir de julho.

O plano B do Liverpool seria Ruben Amorim, treinador do Sporting. O português também gosta do jogo ofensivo e conseguiu recolocar sua equipe na briga pelo título do Campeonato Português depois de anos de dominação dos rivais Benfica e Porto.

Nesta edição da liga nacional, o Sporting está empatado na liderança com o Benfica, tendo um jogo a menos. Também há concorrência por Ruben Amorim, mas em menor escala.