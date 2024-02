LDU x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo da Recopa Sul-Americana

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

LDU (EQU) e Fluminense se enfrentam hoje (22), às 21h30, no Estádio Casa Blanca, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. A volta será no dia 29, no Maracanã.

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e Star+, por streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Tricolor chega à disputa como campeão da Libertadores de 2023. A equipe carioca venceu o Boca Juniors, da Argentina. A LDU levantou o título da Sul-Americana, após final com o Fortaleza.

O técnico Fernando Diniz não vai contar com John Kennedy e Samuel Xavier. O atacante terá de cumprir suspensão após expulsão na final da Libertadores e o lateral está com um problema muscular.

Prováveis escalações

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez; Renato Ibarra, Jhojan Julio e Sebastián González; Mauricio Gómez. Técnico: Josep Alcácer

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos (Antônio Carlos), Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

LDU x Fluminense -- Recopa Sul-Americana

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador

Data e hora: 22 de fevereiro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+