João Fonseca vence Cristian Garin e se junta a Wild e Monteiro nas quartas do Rio Open

O jovem brasileiro João Fonseca, número 655 do mundo, conquistou nesta quinta-feira a classificação par as quartas de final do Rio Open. No Rio de Janeiro, o tenista, de apenas 17 anos, passou pelo chileno Cristian Garin (88º) e venceu a partida por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

João se junta a Thiago Monteiro e Thiago Wild, outros brasileiros que também conquistaram a classificação para a próxima fase do torneio. Nas quartas, o jovem carioca vai encarar o argentino Mariano Navove (113º), que eliminou o alemão Yannick Hanfmann.

O brasileiro agradeceu o apoio da torcida no final do jogo, que foi crucial para a vitória.

"Só tenho a agradecer essa torcida, precisava dessa energia no final para ganhar porque o nervosismo estava pegando. Mas acreditei, ainda estou sem acreditar o que está acontecendo nessa semana", disse.

17-year-old Joao Fonseca becomes the youngest Brazilian tour-level quarter-finalist in the Open Era defeating Garin 6-4 6-4!

Mesmo com a vitória, João não teve vida fácil contra Garin. O chileno dificultou o jogo do brasileiro no primeiro set e chegou a assumir a liderança do jogo. Todavia, o brasileiro manteve a calma e conseguiu fechar a primeira etapa em 6/4.

O segundo set foi bem equilibrado, e os dois jogadores travaram um bom duelo. Com o apoio da torcida, João errou menos que Garin no final do set e garantiu a vitória com o mesmo placar da etapa de abertura.

João Fonseca analisou como será a partida desta sexta-feira contra Nanove. O brasileiro já venceu o argentino, em 2022, em partida que marcou seu segundo triunfo como profissional.

"O Mariano é um amigo meu, ótimo jogador também. Aquela vitória foi um jogo que joguei muito bem. Mas amanhã é outro dia, vai ser uma energia diferente, e vamos com tudo. Descansar agora e estar preparado para amanhã", comentou.