Internacional treina de portões fechados e segue preparação para o Gre-Nal

O Internacional segue focado no Gre-Nal de domingo. Nesta quinta-feira, a comissão técnica do clube comandou um treinamento fechado no CT Parque Gigante. O Colorado ainda terá mais dois treinos antes do clássico contra o Grêmio.

Como anunciou o Internacional, o treino desta quinta-feira não foi aberto para a imprensa. Coudet e sua comissão técnica optaram pelo treinamento com portões fechados.

O treinador contou com a presença de jogadores das categorias de base no treinamento. A comissão técnica realizou trabalhos táticos, com foco na movimentação e no posicionamento da equipe titular no clássico.

O elenco do Inter retorna aos trabalhos na tarde desta sexta-feira para o penúltimo treino antes do Gre-Nal. O Colorado finaliza a preparação no sábado, véspera do confronto.

O Internacional busca manter a liderança do Campeonato Gaúcho. A equipe possui 22 pontos conquistados, dois a mais que o Grêmio, segundo colocado.