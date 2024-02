Ídolo do Atlético-MG, Hulk renova contrato até 2026: "Uma das melhores decisões que tomei"

O Atlético-MG anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), a renovação de contrato com o atacante Hulk. Ídolo da torcida, o jogador de 37 anos estendeu vínculo por dois anos, até dezembro de 2026. O acordo anterior com o Galo se encerraria ao fim da atual temporada.

"Estou no clube certo, na cidade certa, no momento certo. Só tenho a agradecer. Não sou apenas um jogador do Galo, me sinto membro da família, torcedor", declarou o camisa 7.

"Hoje falo que foi uma das melhores decisões que tomei, sou muito feliz no Atlético-MG, fui muito bem recebido dentro do clube desde o início. Sou atleticano doente, torço mesmo quando não estou jogando. Sou muito grato a esse clube, que recebeu minha família muito bem. Só tenho a agradecer todo esse carinho", completou.

??? A história continua! O Galo renovou o contrato de Hulk, ídolo e multicampeão pelo Clube, até 2026. Vamos por mais, super-herói! pic.twitter.com/famnkVBDsy ? Atlético (@Atletico) February 22, 2024

De acordo com nota publicada pelo próprio Atlético-MG, as tratativas pela renovação foram conduzidas pelo novo diretor de futebol do clube, o ex-goleiro Victor.

Amplamente considerado um dos maiores ídolos da história do Galo, Hulk está próximo de atingir a marca de 100 gols com a camisa alvinegra. Falta apenas uma bola na rede para o atacante.

Contratado em janeiro de 2021, o atleta foi protagonista dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil daquele ano. Além de campeão, foi artilheiro das duas competições. Pelo time mineiro, Hulk também venceu a Supercopa do Brasil em 2022, além de três Campeonatos Mineiros.

Titular absoluto desde que chegou ao time, o experiente jogador acumula 178 jogos pelo Atlético-MG. Ademais, são 33 assistências.

Com Hulk à disposição, o Atlético-MG volta a campo neste sábado (24), quando faz clássico contra o América-MG, às 16h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O embate é válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.