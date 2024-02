Gatito Fernández elogia atuação do Botafogo na altitude: "fomos muito bem"

O Botafogo empatou com o Aurora, da Bolívia, no confronto de ida pela Segunda Fase da Pré-Libertadores. Com o resultado, os alvinegros precisam vencer o duelo de volta para avançar na competição. O goleiro Gatito Fernández elogiou a atuação da equipe da altitude.

"Jogamos o primeiro tempo de dois jogos. Creio que fomos muito bem diante de todas as dificuldades que teríamos, com relação ao campo, à velocidade da bola e a parte física com a altitude. Tentamos superar esses desafios. Agora voltamos para o Rio e esperamos com a força da nossa torcida na nossa casa buscar passar para a próxima fase", disse.

O paraguaio pregou foco para o jogo da volta, no Nilton Santos.

"O Aurora se classificou fora de casa na fase anterior. Então, mais do que nunca, devemos estar atentos. Tivemos um bom resultado, mas temos que ter bastante atenção na nossa casa, fazer valer o fator casa, aproveitar as oportunidades, fazer gols e tentar ampliar o marcador para ter uma partida mais tranquila", declarou.

Botafogo e Aurora voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Nilton Santos. Quem vencer vai avançar na Pré-Libertadores.