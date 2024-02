Fluminense vê traumas contra LDU no passado e rejeita vingança na Recopa

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

LDU. Combinação de três letras que já deu muita dor de cabeça ao Fluminense e que volta à tona agora, na Recopa. O Tricolor olha para trás, mas rejeita algum trauma que tenha ficado pelas perdas da Libertadores-2008 e da Sul-Americana-2009. De olho no futuro, a equipe reencontra hoje o velho rival, 21h30, no Casa Blanca, de olho em mais um título inédito.

É revanche?

Em geral, o discurso no Fluminense tem sido de rechaçar o tom de revanche. O Tricolor perdeu a final da Libertadores 2008 nos pênaltis para a LDU, assim como a Sul-Americana 2009.

O primeiro jogo da Recopa é hoje (22), às 21h30 (de Brasília), em Quito. A volta será dia 29, no Maracanã.

Nas outras duas ocasiões, o Fluminense não só foi derrotado, como tomou uma chuva de gols. Na final da Libertadores 2008, perdeu de 4 a 2. Na Sul-Americana, voltou com um 5 a 1 na bagagem.

"Obrigação nossa é sempre vencer. Não posso dizer que é uma revanche. Mas a gente está muito preparado e focado para ser campeão". Ganso, meia do Fluminense.

Fluminense x LDU está entre as três finais sul-americanas que mais se repetiram: chegará à terceira ocasião, assim como Grêmio x Independiente e Cruzeiro x River Plate.

O que diz o presidente?

Mário Bittencourt estava na final de 2008, a mais traumática delas. Mas usa o capítulo final da Libertadores do ano passado como argumento para dizer que o Flu superou aquele episódio.

"Foram dois jogos há muitos anos atrás. A equipe de hoje é completamente diferente daquela. A gente não olha para trás. Assim como a gente disputou a final da Libertadores e não trouxe peso algum para nós. São momentos diferentes, pesos diferentes. A gente está preparado", disse o presidente tricolor.

O cartola não foi a Quito desta vez. Ficou no Brasil porque tem compromissos no clube, como fechar orçamentos e reuniões sobre venda de direitos de transmissão envolvendo a Liga Forte União.

Para o jogo de volta, inclusive, a perspectiva no Maracanã é de um gramado melhor. E aí, isso facilita para o time de Fernando Diniz.

"O gramado do Maracanã vai melhorar ao longo das semanas. É uma questão técnica antiga, que é a incidência de raios solares. O campo ficou parado por muito tempo e mesmo assim não está 100% ainda. Mas a gente acredita que mais umas duas, três semanas o gramado estará impecável. Já estará bem melhor na final da Recopa", prometeu o presidente.

E a visão dos jogadores?

A gente sabe que é um time que derrotou a gente em 2008. Mas independentemente do adversário que fosse, a gente iria entrar para ganhar. Eles estão no nosso caminho, então a gente vai trabalhar para conquistar o título da Recopa. São dois jogos muito difíceis. A gente se preparou no Carioca para chegar bem à final Martinelli, volante do Fluminense.