Ex-são-paulino Morato sonha com o fim de tabu no Benfica

Apesar de ser o maior campeão português em todos os tempos, com 38 títulos da liga, e bicampeão europeu, em 1961 e 62, o Benfica busca encerrar um incômodo jejum de taças continentais que já dura 62 anos. Para isso, precisa buscar nesta quinta-feira a vaga para as oitavas de final da Liga Europa contra o Toulouse, da França - time português joga pelo empate.

Neste período de jejum, o clube de Lisboa chegou a cinco finais da Copa Europeia, uma decisão da Copa da UEFA e duas da Liga Europa, e em todas as oito ocasiões ficou com o vice-campeonato. Agora, o zagueiro Morato, ex-São Paulo, espera quebrar a "maldição" e resgatar a tradição internacional do Benfica.

"Confio que a nossa equipe vá fazer um grande jogo na França e assim voltar com a vaga. Sabemos da importância dessa competição para o Benfica e, passo a passo, vamos lutar por este título", disse o defensor.

Aos 22 anos, Morato vive uma temporada de ascensão no Benfica. Formado como zagueiro na base do São Paulo, pelo qual foi campeão da Copinha 2019, o defensor brasileiro foi vendido ao clube português antes mesmo de estrear pelos profissionais e se tornou um dos homens de confiança do técnico alemão Roger Schmidt atuando numa posição nova: a lateral-esquerda.

Com a saída de Alex Grimaldo para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, coube ao brasileiro solucionar uma dor de cabeça de seu treinador na lateral. Os números demonstram o bom trabalho de Morato: antes de assumir a titularidade da posição, o Benfica havia perdido 5 dos 17 jogos que fez na temporada 2023/24. Já com Morato na lateral-esquerda, os Encarnados estão invictos há 18 partidas - e em 16 delas o brasileiro foi titular.

A boa fase do Benfica não se restringe aos números, e se comprova no campo. No último fim de semana, a equipe goleou o Vizela por 6 a 1 e se manteve na liderança do Campeonato Português, competição da qual é o atual campeão.

"Sem dúvidas, vivemos um momento muito bom na temporada. Mas é claro que ao mesmo tempo que isso nos traz confiança, também nos deixa em alerta. Já celebramos a goleada do final de semana e agora nossas energias estão voltadas para esse desafio que temos na Liga Europa", diz Morato.

Sobre a mudança de posição, o polivalente brasileiro se mostra animado e ciente da responsabilidade que carrega: "Eu estou cada vez mais adaptado à lateral, me sinto bem e feliz por estar contribuindo com esse momento da equipe. Com a sequência de jogos, tenho evoluído e participado também das jogadas ofensivas. O treinador tem me dado muita confiança e a melhor forma de retribuir é com muito trabalho".