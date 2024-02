Espanha aciona cláusula de renovação com o treinador Luis de la Fuente

Nesta quinta-feira, pela manhã, a Federação de Futebol da Espanha anunciou que acionou uma cláusula de renovação no contrato do treinador Luis de la Fuente. Com isso, o novo vínculo do técnico vai até 2026, ano da Copa do Mundo no Canadá, México e Estados Unidos.

"A Comissão Gestora considera que a renovação de De la Fuente é um passo necessário para a seleção e para a instituição que dirige o futebol na Espanha", foi escrito.

? ??????? | La Comisión Gestora autoriza ejercitar la cláusula de renovación de Luis de la Fuente. ?? Se autoriza a la @RFEF a hacer uso de dicha cláusula para prolongar su contrato hasta el 2026. ?? https://t.co/ueI7XSL4Cq pic.twitter.com/1cKVDOCGQ5 ? RFEF (@rfef) February 22, 2024

Luis de la Fuente foi anunciado como novo treinador da Espanha alguns dias depois da eliminação da equipe para Marrocos, na Copa do Mundo de 2022. Antes, ele estava comandando a seleção espanhola sub-21 e chegou para suprir a saída de Luis Enrique.

Desde que estreou na equipe principal da Espanha, no dia 25 de março de 2023, o treinador comandou o país em 10 partidas, com oito vitórias, uma derrota e um empate. Além disso, saiu campeão da Liga das Nações ao bater a Croácia, nos pênaltis, na grande decisão.

No dia 26 de março deste ano, Espanha e Brasil se enfrentarão em um amistoso no Santiago Bernabéu. Quatro dias antes, a equipe campeã do mundo em 2010 terá um amistoso contra a Colômbia.