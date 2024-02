Jogador atingido em ônibus do Fortaleza condena ataque: 'Estou com 13 pontos na cara'

Um episódio lamentável tomou conta do futebol brasileiro na noite de ontem. Após o empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Sport pela quarta rodada da Copa do Nordeste, torcedores do Leão da Ilha atacaram o ônibus da delegação do clube cearense com pedras e bombas na saída da Arena Pernambuco, onde o jogo foi realizado.

Um dos jogadores que mais sofreu fisicamente com o ataque foi Gonzalo Escobar. De acordo com o Fortaleza, o lateral-esquerdo sofreu uma pancada na cabeça e teve dois cortes: um na boca e um no supercílio. Por conta disso, precisou levar pontos.

Após o episódio traumático, o defensor se manifestou nas redes sociais. O argentino tranquilizou os torcedores do Fortaleza e seus familiares e condenou a ação agressiva da organizada do Sport.

Bom, primeiro quero que minha família e amigos saibam que estou bem. Obrigado a todos que se preocuparam, me mandaram mensagens desejando forças e rezaram por toda a equipe. Já em casa é mais fácil contar, por pouco não aconteceu uma tragédia. Estou com 13 pontos na cara, logo voltarei a lutar Escobar

O atleta finalizou: "O restante ficará a cargo da justiça ou dos responsáveis por cuidar disso. Isso não se encaixa no futebol, somos seres humanos trabalhadores como todos, temos família e filhos que também nos esperam em casa".

Além de Escobar, outros cinco jogadores também saíram machucados após o ataque ao ônibus do Leão do Pici: o goleiro João Ricardo, o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha.

A violenta atitude dos torcedores do Sport que realizaram o ataque foi repudiada por clubes como Corinthians, Internacional, Grêmio, Ceará, Bahia, e muitos outros. O próprio Leão da Ilha condenou a ação, enquanto a CBF também publicou uma nota de repúdio.

Em comunicado oficial, o STJD lamentou o ocorrido, mas explicou que, por se tratar de uma infração ocorrida fora do estádio, a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado de Pernambuco.

O Fortaleza tem um confronto programado para a próxima quinta-feira (29). Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Leão do Pici visita o Fluminense-PI, às 20 horas (de Brasília), no Lindolfinho.