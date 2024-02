Daniel Alves pode deixar prisão em menos de dois anos; entenda cenários

Do UOL, em Barcelona e em São Paulo

Daniel Alves pode sair da prisão antes dos quatro anos e seis meses previstos em sua condenação por estupro.

O que aconteceu

Daniel Alves pode começar a sair da cadeia no fim do ano que vem. Ele já cumpriu 13 meses de pena, e existem outros fatores que podem reduzir a detenção. Com mais da metade da pena cumprida, ele pode começar a deixar a cadeia e voltar para dormir - o que equivale a um regime semiaberto.

Cumprindo dois terços da pena e com bom comportamento, ele pode deixar a prisão completamente em janeiro de 2026. Alves, entretanto, precisará ficar em "liberdade vigiada" pelos cinco anos subsequentes.

Isso significa que ele precisa ser rastreado permanentemente por meio de aparelhos eletrônicos. Sob essa condição, ele só pode sair do país com autorização do juiz.

Pena pode ser cumprida no Brasil?

Se a decisão se mantiver até a última instância, até existe legalmente a chance de o jogador cumprir pena no Brasil, graças ao acordo entre os dois países conhecido como "Transferência de Pessoas Condenadas (TPC)". Esse acordo foi estabelecido por meio de um tratado assinado em 1998, o qual permite que indivíduos condenados cumpram suas penas em seus países de origem.

Ainda assim, fontes ligadas ao caso ouvidas pelo UOL afirmam que a possibilidade de isso acontecer é ínfima. Elas afirmam, sob condição de anonimato, que Daniel Alves jamais trocaria uma penitenciária na Espanha por uma no Brasil, devido às melhores condições das prisões locais.