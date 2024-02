Daniel Alves ficou em 'calabouço' do tribunal no momento da sentença

Direto de Barcelona, na Espanha, Thiago Arantes trouxe detalhes no De Primeira da condenação de Daniel Alves a 4 anos e 6 meses por estupro. Segundo o colunista do UOL, o jogador não esteve presente na corte e recebeu a sentença no "calabouço" do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, por meio de suas advogadas.

Foi por volta de 5h10 do Brasil, 9h10 aqui de Barcelona. O Daniel não foi para a sala onde foi lida a sentença, ele foi para uma espécie de calabouço, como eles chamam aqui, celas que ficam no subsolo do Tribunal, ele ficou ali.

As advogadas dele foram até os juízes, que disseram a sentença e depois elas comunicaram a ele nesse calabouço. A advogada disse aqui na saída do Tribunal que ela vai se reunir com Daniel Alves ainda hoje, vai estudar com ele para ver como e com quais argumentos eles vão recorrer da sentença. É isso: Daniel Alves estava aqui no Tribunal, mas não no momento em que a juíza leu a sentença. Thiago Arantes

Arantes contou que a vítima e sua advogada não compareceram ao Tribunal para ouvir a sentença. Relatos de pessoas próximas à mulher agredida sexualmente afirmam que ela continua muita abalada emocionalmente e chegou a pensar em desistir do processo que levou à condenação de Daniel Alves.

A vítima não estava aqui, nem a vítima nem a advogada dela, estavam no escritório, juntas. Isso foi feito para que a vítima soubesse da sentença pela sua advogada e não pelos meios de comunicação ou pelas redes sociais e para que ela tivesse ali uma rede de amparo ao lado dela na hora que saísse à sentença.

A gente sabe que nos últimos meses ela sofreu muito, que pensou inclusive em desistir de tudo, do processo, enfim, ela chegou até o final com muita dificuldade, segundo pessoas próximas a ela. Portanto, ela nem veio nem estava entre as convocadas, poderia ter vindo, mas não quis e o mesmo aconteceu com a advogada dela. Hoje, a sentença foi lida para um procurador da acusação particular, para representantes do Ministério Público e às advogadas do Daniel Alves. Thiago Arantes

Assista ao De Primeira na íntegra