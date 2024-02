Cristiano Ronaldo vira falcoeiro em ação comemorativa do Al Nassr; veja

O craque português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, se vestiu com trajes típicos da Arábia Saudita e posou com um falcão em uma das mãos em uma ação do clube para celebrar a fundação do reino.

Founding Day 🇸🇦 ..

Three centuries of history, epics, and heroism 💚

pic.twitter.com/Ffwj0Ap90S -- AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 22, 2024

O que aconteceu

Não foi apenas Cristiano Ronaldo. Vários jogadores do elenco do Al Nassr se vestiram com trajes típicos da região para celebrar a data especial.

O clube também preparou um vídeo com participação de vários jogadores. Nas imagens, cada atleta representa algum elemento marcante da cultura local, e Cristiano Ronaldo encerra a ação desejando um "feliz dia da fundação saudita".

Não foi apenas o Al Nassr. O Al Hilal também celebrou o feriado em uma ação parecida, com os atletas, incluindo Neymar,

Semana positiva para os times sauditas. Além da data especial, os torcedores sauditas tiveram mais motivos para comemorar. Na Liga dos Campeões da Ásia, três dos quatro times do país que estavam nas oitavas de final avançaram - Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr. Apenas o Al Feiha, que fez confronto direto com o time de Cristiano Ronaldo, ficou fora da próxima fase.