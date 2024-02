Coritiba sofre virada para o Águia de Marabá e está eliminado da Copa do Brasil

O Coritiba está eliminado da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Coxa foi superado pelo Águia de Marabá por 3 a 2, no estádio Zinho de Oliveira, no Pará, e se despediu do torneio ainda na primeira fase. Os gols do time paranaense foram anotados por Matheus Frizzo e Bruno Melo. Braga, Iury Tanque e Júnior Dindê balançaram as redes para os donos da casa.

Com a eliminação, o Coritiba se despede da competição com uma campanha pior em relação a de 2023. Na temporada passada, a equipe caiu na terceira fase para o Sport.

O Águia de Marabá chega à segunda fase da Copa do Brasil pela segunda fez consecutiva. Em 2023, a equipe surpreendeu e alcançou a terceira etapa do torneio, sendo eliminada pelo Fortaleza.

O Coritiba volta a campo neste domingo, contra o Cascavel, pelo Campeonato Paranaense. O Águia de Marabá, por sua vez, encara o Remo, na mesma data, pelo Campeonato Paraense.

O jogo

Logo aos oito minutos da etapa inicial, o Coritiba abriu o placar do jogo. Após boa jogada de Robson, Matheus Frizzo subiu mais alto que a defesa adversária e testou firme de cabeça para marcar o primeiro gol dos visitantes.

Com o apoio da torcida, o Águia de Marabá chegou ao gol de empate, aos 28 minutos. Braga aproveitou cruzamento, antecipou a marcação e cabeceou para deixar tudo igual.

O Águia de Marabá surpreendeu e, aos cinco minutos do segundo tempo, virou o confronto. O árbitro assinalou pênalti de Robson a favor dos donos da casa. Iury Tanque bateu forte no canto e converteu a cobrança.

A situação do Coritiba piorou aos 22 minutos. Marcelo Benevenuto, que já tinha cartão amarelo, agarrou Iury Tanque e cometeu a falta. O árbitro apresentou o segundo cartão ao zagueiro, que foi expulso da partida.

E foi na cobrança de falta que o Águia de Marabá alcançou o terceiro gol. Júnior Dindê bateu com precisão por cima da barreira e anotou um golaço para os donos da casa.

Precisando de dois gols e com um jogador a menos, o Coritiba até tentou voltar para o jogo. A equipe pressionou o adversário e, aos 50 minutos, diminuiu o placar. Bruno Melo desviou a bola após escanteio e marcou o segundo tento do Coxa. Todavia, o Águia de Marabá manteve a calma, segurou o resultado e garantiu a classificação.