Al Hilal bate time iraniano e vai às quartas da Champions da Ásia

O Al Hilal avançou para as quartas de final da Champions da Ásia após vencer o Sepahan por 3 a 1. Com Neymar na torcida, o jogo contra o time iraniano foi disputado hoje (22), na Kingdom Arena.

Na ida, o clube defendido pelos brasileiros Neymar, Michael e Malcom venceu pelo mesmo placar. Na próxima fase, em busca de uma vaga na semifinal, o Al Hilal enfrentará o Al Ittihad, em um duelo entre clubes sauditas.

Em recuperação de lesão, Neymar foi ao estádio para torcer por seus companheiros. Por meio de seu perfil no Instagram, o brasileiro publicou uma imagem da partida com a inscrição: "Vamos lá, Al Hilal".

O placar foi aberto somente na segunda etapa nesta quinta-feira. Aos 9 minutos, Rezaeian recebeu cruzamento da esquerda e ajeitou para Ahmadzadeh, que completou para o gol aberto e colocou o Sepahan em vantagem. Aos 26, o zagueiro Yazdani foi expulso e deixou o time iraniano com um jogador a menos.

O Al Hilal aproveitou a fragilidade defensiva do adversário e empatou com Al Dawsari, cinco minutos depois da expulsão. Aos 37, o português Rúben Neves pegou bola mal afastada e soltou um foguete para virar o jogo. Já aos 52 do segundo tempo, Mitrovic marcou mais um e deu números finais à partida.