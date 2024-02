Com dois gols de Romero, Corinthians vence Cianorte e passa para segunda fase da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O Timão venceu o Cianorte por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Willie Davids, em Maringá-PR, pela primeira rodada do torneio nacional. Os gols da equipe comandada pelo técnico António Oliveira foram de Wesley e Romero (duas vezes).

Agora, o Corinthians espera o confronto entre Olaria e São Bernardo para saber quem será seu adversário na segunda fase. Os times se enfrentam no dia 28 (quarta-feira), em solo carioca.

O próximo compromisso do Corinthians será contra a Ponte Preta, no domingo, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo será válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O jogo

O Corinthians começou a partida de forma intensa e abriu o placar logo aos dois minutos. Wesley recebeu lançamento de Gustavo Henrique na esquerda, partiu para cima do defensor e finalizou, com desvio, para "matar" o goleiro Vinícius.

O Timão ampliou no minuto 31, em roubada de bola no campo de ataque. Garro recebeu "presente" do oponente e serviu Ángel Romero, que finalizou no canto, para delírio da Fiel Torcida presente no estádio.

O Cianorte até esboçou uma pressão, ficando mais com a posse, mas não conseguiu furar o bloqueio alvinegro, que soube se postar na frente da meta de Carlos Miguel.

Segundo tempo

O Corinthians começou a segunda etapa buscando controlar o jogo a partir da posse de bola, "esfriando" o ritmo do confronto. A primeira grande chance veio aos 15 minutos, com passe de Garro para Romero, que finalizou para defesa do goleiro adversário.

O Timão chegou ao terceiro tento logo em seguida, com Romero. Pedro Henrique fez bonita jogada pela direita, cruzou para Wesley, que serviu de cabeça o atacante paraguaio, que concluiu sem grandes problemas.

Após o gol marcado, o Corinthians empilhou chances com chutes de Maycon, Guilherme Biro e Matías Rojas, mas não conseguiu transformar a vitória em goleada. O confronto terminou ao som de "olé" das arquibancadas do Estádio Willie Davids.

FICHA TÉCNICA



CIANORTE 0 X 3 CORINTHIANS

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)



Data: 22 de fevereiro, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)



Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

Gols: Wesley, aos 2, e Romero, aos 31 do 1ºT e aos 17 do 2ºT (Corinthians)



Cartões amarelos: Hugo e Raniele (Corinthians); Jr. Dutra (Cianorte)

Cianorte: Vinícius Almeira; Adriano Jr (Lucas Lourenço), Raphael, Matheus Guedes e Samuel; João Mafra, Natham (Marlon) e Juninho; Beléa (Guilherme), Vinicius Faria e Jr. Dutra (Carlos Alberto).



Técnico: Zé Roberto.

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele (Fausto), Maycon (Guilherme Biro) e Garro; Wesley (Gustavo Silva), Pedro Henrique (Rojas) e Romero (Giovane).



Técnico: António Oliveira.