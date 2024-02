Com Carlos Miguel e novidade no ataque, Corinthians está pronto para enfrentar Cianorte; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Cianorte pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Willie Davids. Para o duelo, o Timão conta com a titularidade de Carlos Miguel, já que Cássio ainda se recupera de trauma no quadril.

Outra novidade na escalação corintiana é a presença de Pedro Henrique, o escolhido para substituir Yuri Alberto, que fraturou a região da costela.

Assim, o Corinthians está escalado com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Wesley, Pedro Henrique e Romero.

O técnico António Oliveira segue sem contar com alguns jogadores. Além de Yuri e Cássio, o atacante Pedro Raul e o lateral esquerdo Diego Palacios continuam tratando de lesão. Já Maycon retorna após ser ausência no clássico contra o Palmeiras.

Do outro lado, o Cianorte do técnico Zé Roberto vai a campo com: Vinícius Almeira; Adriano Jr, Raphael, Matheus Guedes e Samuel; João Mafra, Natham e Juninho; Beléa, Vinicius Faria e Jr. Dutra.

A bola rola às 20 horas (de Brasília) em Maringá-PR.