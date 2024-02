Colo-Colo bate Godoy Cruz pela ida da 2ª fase da Pré-Libertadores; Trinidense e El Nacional empatam

Os jogos de ida da segunda fase da Pré-Libertadores foram encerrados nesta quinta-feira. O Colo-Colo visitou e venceu o Godoy Cruz, por 1 a 0, em partida realizada no Estádio Malvinas Argentinas. Marcos Bolados fez o único gol na vitória do time chileno.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Colo-Colo teve um gol anulado logo aos cinco minutos por impedimento. Depois, a partida não reservou muitas emoções até o minuto 36, quando o Godoy Cruz teve a melhor chance do jogo. Palacios saiu cara a cara com o goleiro do time chileno, mas desperdiçou a chance. Assim, o duelo foi para o intervalo em 0 a 0.

Foi aos 15 minutos da segunda etapa que o Colo-Colo inaugurou o marcador. Opazo fez grande jogada pela direita, invadiu a grande área e cruzou. Marcos Bolados foi esperto e se adiantou à defesa da equipe argentina para subir de cabeça e marcar: 1 a 0. Com o gol, os visitantes ganharam vida na partida, passando a atacar mais e valorizar a posse da bola. O Godoy Cruz, por outro lado, não conseguiu criar e o jogo foi encerrado com triunfo chileno.

?? Asistencia de lujo de Óscar Opazo y definición de Bolados para el 1-0 parcial de @ColoColo ante #GodoyCruz. ? Ida - Fase 2 - CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/e69FzMAceP ? CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 23, 2024

Com o resultado, o Colo-Colo tem a vantagem do empate. Porém, qualquer vitória do Godoy Cruz por um gol de diferença leva a definição do classificado para os pênaltis. Os dois times voltam a se enfrentar no jogo de volta para decidir quem fica com a vaga na próxima quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, no Chile.

Antes disso, porém, as equipes retornam ao gramado por suas respectivas ligas nacionais. Neste domingo, o Colo-Colo visita o O'Higgins, às 18 horas. O confronto, válido pela segunda rodada do Campeonato Chileno, acontece no Estádio El Teniente.

Já o Godoy Cruz também entra em campo neste domingo, mas um pouco mais tarde. O clube encara o Instituto fora de casa, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Argentino, a partir das 22 horas, no Estádio Presidente Perón.

Sportivo Trinidense e El Nacional empatam na ida

Também nesta quinta-feira, Sportivo Trinidense e El Nacional empataram em 1 a 1 no Defensores del Chaco, no Peru. Fernando Romero abriu o placar para os paraguaios, enquanto Tomson Borja igualou tudo para os visitantes. Bryan Tana ainda desperdiçou um pênalti para a equipe equatoriana ao bater para fora.

O duelo foi marcado por golaços. No primeiro tempo, Fernando Romero recebeu dentro da grande área, pegou de primeira e acertou um lindo chute no ângulo. Já na segunda etapa, Tomson dominou no peito tirando do marcador e tocou por cobertura na saída do goleiro para empatar o marcador em 1 a 1.

Com isso, qualquer empate no jogo de volta leva a partida para os pênaltis. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Rodrigo Paz Delgado.

O Sportivo Trinidense volta a disputar um jogo neste domingo. Pela sétima rodada do Campeonato Paraguaio - Apertura, a equipe recebe o Sportivo Ameliano, às 18h15, no Estádio Martin Torres. O El Nacional, por sua vez, retorna aos gramados somente na partida de volta.