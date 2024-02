Cianorte x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

O Corinthians estreia hoje na Copa do Brasil. O Alvinegro paulista visita o Cianorte às 20h (de Brasília) de hoje, no Estádio Willie Davids, em Maringá (PR), em jogo único pela primeira fase da competição.

A partida será transmitida pelo streaming Amazon Prime Video. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians tem a vantagem do empate. O regulamento da Copa do Brasil prevê que, na primeira fase, o clube com maior classificação no Ranking Nacional de Clubes — no caso, o visitante — avança em caso de igualdade no placar na casa do adversário.

As equipes voltam a se enfrentar após o duelo histórico de 2005. Há 19 anos, o time do Paraná conseguiu o feito de vencer o jogo de ida por 3 a 0, em casa, mas foi derrotado por 5 a 1 na volta e o Alvinegro paulista seguiu vivo no torneio.

A classificação vale R$ 1,47 milhão ao clube do Parque São Jorge. Já se o Cianorte vencer, receberá R$ 785,5 mil — premiação destinada aos clubes que não estão na Série A e nem na Série B do Brasileiro.

Cianorte x Corinthians -- 1ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Data e hora: 22 de fevereiro de 2024, às 20h

Transmissão: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Cianorte: Vinicius; Marlon (Adriano), Thyller, Bruno Costa e Samuel; Natham, João Mafra e Lucas Lourenço; Vinicius Faria, Guilherme Beléa e Júnior Dutra. Técnico: Zé Roberto

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Pedro Henrique. Técnico: António Oliveira