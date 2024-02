Corinthians espanta zebra, domina o Cianorte e avança na Copa do Brasil

O Corinthians foi a Maringá (PR) e não deu qualquer chance à zebra. O Alvinegro paulista passeou no Estádio Willie Davids, venceu o Cianorte por 3 a 0 e avançou à segunda fase da Copa do Brasil.

Wesley e Romero, duas vezes, fizeram os gols da classificação. Jogando de "camisa 9", o paraguaio chegou a cinco tentos na temporada e assumiu a artilharia do time.

O Corinthians afastou de vez o fantasma da derrota para o Cianorte em 2005. Há 19 anos, as equipes se enfrentaram no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, e o time paranaense venceu por 3 a 0 — na volta, o Alvinegro paulista goleou por 5 a 1 e seguiu vivo no torneio naquele ano.

O próximo adversário dos comandados por António Oliveira na Copa do Brasil sairá de Olaria x São Bernardo, que será disputado na próxima quarta-feira (28), às 15h30. O duelo da fase seguinte, também em jogo único, será disputado na semana dos dias 6 ou 13 de março.

Jogadores do Corinthians comemoram gol de Wesley contra o Cianorte, pela 1ª fase da Copa do Brasil Imagem: Fernando Teramatsu/Agif

A classificação vale R$ 1,47 milhão ao clube do Parque São Jorge. A premiação aumentou nesta edição e pagará até R$ 96,4 milhões ao campeão do torneio.

O Corinthians volta a campo no domingo (25) para enfrentar a Ponte Preta, na Neo Química Arena, às 20h, pela 10ª rodada do Paulistão. Já o Cianorte recebe o Andraus Brasil no mesmo dia, às 16h, pela última rodada do Campeonato Paranaense.

Curiosidade: O técnico António Oliveira segue invicto no comando do Corinthians. Foram três vitórias e um empate com o treinador português.

Como foi o jogo

Wesley, do Corinthians, comemora após marcar contra o Cianorte, pela 1ª fase da Copa do Brasil Imagem: Fernando Teramatsu/Agif

O Corinthians começou com um gol relâmpago do inspirado Wesley, e ampliou com o centroavante Romero. Enquanto o atacante de 18 anos infernizou a defesa adversária para inaugurar o placar, o paraguaio "incorporou" a camisa 9 — ele fez a função diante das lesões de Yuri Alberto e Pedro Raul. O clube do Parque São Jorge também mandou bola na trave e teve um tento anulado por impedimento.

O terceiro saiu após o intervalo e foi um golaço de jogada trabalhada. Sem correr riscos, O Alvinegro paulista passou a administrar o jogo na segunda etapa e ainda aumentou, carimbando a vaga na próxima fase. Com o adversário demonstrar qualquer reação, a equipe ainda rodou o time e seguiu dominando.

Titular, Carlos Miguel foi pouco exigido durante todo o confronto. "Queridinho" por parte da torcida, o goleiro de 2,04 metros assumiu a vaga de Cássio, que não teve condições de jogo, embora tenha viajado com a delegação até o Paraná, após ter sofrido um trauma no quadril no clássico contra o Palmeiras. Ele não foi vazado e aumentou sua invencibilidade para 12 jogos — o Corinthians nunca perdeu com ele no gol.

Gols e destaques

1x0: Logo no segundo minuto de jogo, Wesley foi lançado na ponta esquerda por Gustavo Henrique e partiu para cima da marcação, invadindo a área no limite da linha de fundo. Ele avançou até o segundo pau, bateu de bico e a bola ainda desviou na marcação para terminar no fundo da rede.

Trave: Aos 10', Wesley novamente arrancou pelo lado e cruzou para trás. Maycon apareceu livre na pequena área e desviou, mas a bola bateu na trave e saiu.

2x0: Aos 31', Garro roubou a bola após erro na saída do Cianorte e acionou Romero na área. De centroavante, o paraguaio recebeu girando e bateu rasteiro, acertando o cantinho.

Gol anulado: Aos 34', Garro alçou a bola para a área em cobrança de falta, o goleirão não conseguiu segurar e Gustavo Henrique empurrou para as redes. O tento, porém, foi anulado por impedimento do zagueiro.

3x0: Aos 18' do 2º tempo. Garro avançou pela direita e deixou com Pedro Henrique, que sambou para cima da marcação e cruzou. Wesley desviou de cabeça no segundo pau e Romero completou para marcar o terceiro.

Quase o hat-trick: Aos 29', Romero foi lançado na área por Garro, entre dois defensores, dominou e bateu, mas a bola explodiu no goleiro e foi para escanteio.

Travessão: Aos 46', Gustavo Henrique ficou com a sobra após escanteio e arriscou do meio da rua. A bola pegou efeito e acertou o poste de cima

Ficha técnica

Cianorte 0 x 3 Corinthians

Competição: 1ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Data e hora: 22 de fevereiro de 2024, às 20h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes e Augusto Magno de Ramos

Amarelos: Júnior Dutra, Hugo,

Vermelho: Não houve

Gols: Wesley, aos 2'/1ºT, e Romero, aos 31'/1ºT e aos 18'/2º

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Maycon (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Wesley (Gustavo Mosquito), Romero (Giovane) e Pedro Henrique (Matías Rojas). Técnico: António Oliveira

Cianorte: Vinicius; Adriano Jr (Lucas Lourenço), Raphael, Guedes e Samuel; João Mafra, Juninho (Nicolas) e Natham; Beléa (Guilherme), Vinicius Faria e Jr. Dutra (Carlos Alberto). Técnico: Zé Roberto.