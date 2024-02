CBF repudia ataque a jogadores do Fortaleza: 'Lamentável e inadmissível'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, hoje, uma nota de repúdio ao ataque de torcedores do Sport contra a delegação do Fortaleza após empate pela Copa do Nordeste, na noite de ontem.

A entidade máxima do futebol brasileiro lamentou o episódio de violência e desejou, através do trabalho da polícia e autoridades competentes, que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. O STJD foi acionado para que adote todas as medidas pertinentes.

"É lamentável e inadmissível iniciar mais um ano chamando a atenção para este tema gravíssimo que é o da violência fora dos estádios. A CBF confia no trabalho da Polícia e das autoridades competentes, para que os responsáveis por estes atos sejam punidos exemplarmente e, para tanto, está encaminhando para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD a notícia do fato para que aquele órgão adote todas as medidas pertinentes à apuração e punição dos responsáveis", escreveu a instituição em comunicado.

Por sua vez, o presidente Ednaldo Rodrigues desejou rápida recuperação aos profissionais que sofreram ferimentos durante o ataque. Segundo ele, a CBF seguirá cobrando ações para erradicar a violência do futebol brasileiro.

"Desejo pronta recuperação a todos os jogadores e profissionais da comissão técnica que foram vítimas desse crime. A CBF seguirá implacável na cobrança e nas ações para que todo e qualquer ato de violência seja varrido do futebol brasileiro", disse o mandatário.

Relembre o ataque contra a delegação do Fortaleza

O ônibus que transportava os atletas do Fortaleza após partida na Arena de Pernambuco foi atacado na estrada por torcedores do Sport que arremessaram pedras na direção do veículo, ferindo jogadores e membros da comissão técnica. Há relatos de que artefatos explosivos também atingiram o ônibus.

O Leão do Pici informou que seis atletas foram diretamente atingidos. O goleiro João Ricardo sofreu um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e no supercílio. Estes dois precisaram receber pontos cirúrgicos. Além disso, o lateral irá realizar exames de tomografia na cabeça.

Os outros atletas que saíram machucados foram o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha. Eles foram feridos com os estilhaços de vidro e precisaram conter os sangramentos.