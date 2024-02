CBAt convoca atletas para o Mundial Indoor de Glasgow

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou nesta quinta-feira a seleção que representará o país na 19ª edição do Campeonato Mundial Indoor, que será disputada de 1 a 3 de março, em Glasgow, na Escócia. Foram chamados 20 atletas, sendo 11 no feminino e nove no masculino.

O anúncio da convocação foi feito pelo presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos, ao vivo pelo YouTube da entidade.

"Esta é uma competição extremamente importante e por isso faço questão de cumprimentar todos os convocados, seus familiares, clubes, patrocinadores, federações, equipes multidisciplinares", disse Wlamir. "Chegou a hora de os atletas brilharem. Ainda mais em um ano olímpico."

Campeã olímpica do salto em distância, Maurren Higa Maggi será a chefe da delegação brasileira na competição. Integrante do Programa Ídolos do Atletismo da CBAt/Loterias Caixa, além de muitas outras medalhas na carreira, ela tem duas em Mundiais Indoor: prata em Valência (ESP), em 2008, e bronze em Birmingham (GBR), em 2003. "Será a segunda vez que um ídolo chefia uma equipe. O primeiro foi o campeão olímpico Joaquim Cruz, no Mundial de Oregon, em 2022", lembrou o presidente da CBAt.

Darlan Romani

Um dos destaques, entre os convocados, é o catarinense Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel-MG), atual campeão mundial indoor do arremesso do peso, título conquistado em 2022 na Stark Arena, em Belgrado, na Sérvia.

"Lutei bastante para conseguir essa medalha para o Brasil", disse o atleta de 32 anos, que venceu com a marca de 22,53 m, quebrando o seu próprio recorde sul-americano em pista coberta.

"Darlan é uma referência no atletismo nacional e respeitado em todo o mundo. Ele vai defender seu título mundial e certamente vai entregar o máximo nesse objetivo", comentou Wlamir.

Felipe Bardi

Também são destaques da delegação os velocistas Felipe Bardi e Erik Cardoso, ambos do SESI-SP. Os dois foram os primeiros brasileiros a correr os 100m, abaixo dos 10 segundos.

Confira a lista completa de convocados:

Feminino

Vitória Rosa

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) - 60 m



Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 60 m



Tiffani Marinho (Orcampi-SP) - 400 m



Tabata Carvalho (IABC-SC) - 400 m



Flávia Maria de Lima (FECAM-ASSERCAM-PR) - 800 m



Jaqueline Weber (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - 800 m - 1500 m



Ketiley Batista (ASPMP-SP) - 60 m com barreiras



Caroline de Melo Tomaz (UCA-SC) - 60 m com barreiras



Eliane Martins (Pinheiros-SP) - salto em distância



Lissandra Maysa Campos (IVL-MT) - salto em distância



Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo

Masculino

Eduardo de Deus

Felipe Bardi (SESI-SP) - 60 m



Erik Cardoso (SESI-SP) - 60 m



Lucas Carvalho (Pinheiros-SP) - 400 m



Lucas da Conceição Villar (SESI-SP) - 400 m



Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m



Rafael Pereira (AABLU-SC) - 60 m com barreiras



Eduardo de Deus (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - 60 m com barreiras



Almir dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo



Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - arremesso do peso