Filho do goleiro Bruno assina contrato com Athletico aos 14 anos

Bruninho Samudio, filho do goleiro Bruno e da ex-modelo Eliza Samudio, deu o seu primeiro passo na carreira de jogador de futebol.

O que aconteceu

O jovem de 14 anos fechou um contrato de formação com o Athletico. Ele já atuava com a camisa do time desde o início de 2023, mas sem qualquer tipo de documento formal.

Ele chegou a Curitiba após se destacar em Campo Grande, na escola Pelezinho. Depois de uma indicação, ele fez avaliação no Paraná, agradou e passou a atuar em definitivo nas equipes de sua categoria. O garoto de 1,88m tem boa relação com o elenco e está 100% adaptado às rotinas do clube.

Bruninho fechou um vínculo trabalhista com o Athletico e terá, a partir de agora, uma ajuda mensal por parte da diretoria.

O contrato foi assinado no dia em que a mãe, Eliza, completaria 39 anos. A modelo morreu em 2010 em um caso que parou o país e acabou com prisão do então ex-companheiro, que atuava no Flamengo.

Situação do goleiro Bruno

Bruno foi condenado em 2013 a uma pena de 22 anos e três meses pelo assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado de seu filho, Bruninho.

Ele teve concedido um habeas corpus em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão assinada pelo ministro Marco Aurélio Mello.

O goleiro conseguiu a progressão para o regime semiaberto em 2019. Ele ficou, ao todo, oito anos e dez meses na cadeia.

O jogador ganhou liberdade condicional em janeiro do ano passado após decisão da Justiça do Rio.