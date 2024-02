Brasil supera nervosismo da estreia e vence Porto Rico na Copa Ouro

Estreando contra Porto Rico, o adversário teoricamente mais fraco - já que é o único da chave que não foi à Copa do Mundo - da primeira fase, o Brasil sofreu com o nervosismo, mas conseguiu marcar na reta final para vencer por 1 a 0.

O que aconteceu

O único gol da partida foi marcado por Gabi Nunes, aos 36 minutos do segundo tempo. Ela saiu do banco de reservas para garantir a vitória.

Com o resultado, o Brasil fica com a segunda colocação do grupo, seguido por Porto Rico. A Colômbia, que venceu o Panamá ontem (21) por 6 a 0, lidera a chave, enquanto as panamenhas seguram a lanterna.

O Brasil volta a campo no próximo domingo (25), contra a Colômbia. O jogo será mais uma vez à 0h15 (de Brasília).

Porto Rico, por sua vez, encara o Panamá no próximo sábado (24). A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Brasil dominou o início da partida, mas não conseguiu furar a retranca porto-riquenha. Apresentando muito mais volume de jogo, a seleção brasileira demorou para criar uma chance real de gol. O primeiro chute mais perigoso foi de Porto Rico, com Driesse, que arriscou de fora da área e obrigou Luciana a se esticar para colocar para escanteio.

Na segunda parte do primeiro tempo, o Brasil foi mais perigoso, mas não foi eficaz. Ary Borges chegou a marcar aos 22 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, Debinha acertou a trave, na melhor oportunidade da seleção brasileira, que desperdiçou algumas outras chances.

A pressão brasileira continuou no segundo tempo, mas a falta de gol gerou nervosismo. Antes dos 20 minutos, Duda Santos acertou a trave e Bia Zaneratto obrigou a goleira de Porto Rico a fazer uma linda defesa. Aos poucos, o Brasil passou a demonstrar pressa para abrir o placar. As finalizações perigosas diminuíram.

Mudanças surtiram efeito e o Brasil desafogar no fim. Antônia, que saiu do banco de reservas, fez ótimo lançamento para Adriana, que invadiu a área e cruzou para Gabi Nunes - que também entrou no segundo tempo - completar de carrinho para o gol e trazer alívio para a seleção brasileira.