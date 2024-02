Botafogo demite técnico Tiago Nunes após três meses no comando

O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira, o desligamento do treinador Tiago Nunes do comando do clube. Tiago assumiu o Glorioso no meio de novembro de 2023, após sair do Sporting Cristal, do Peru.

O anúncio veio logo no dia seguinte do empate contra o Aurora, pela segunda fase da Libertadores. O clube brasileiro saiu na frente no primeiro tempo, mas tomou o empate no último minuto da partida.

O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo... pic.twitter.com/G1nUUDU41d ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 22, 2024

Tiago Nunes assumiu o Botafogo a cinco rodadas do fim do último Brasileirão e somou quatro empates e uma derrota. Em todo seu tempo no clube, venceu apenas quatro partidas (foram outros 7 empates e 4 derrotas): contra o Madureira, Bangu, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, todas válidas pelo Campeonato Carioca.

? Tiago Nunes deixa o Botafogo sem conseguir vencer nenhuma equipe de primeira divisão no período. ?? 15 jogos

? 4V - 7E - 4D

? 42.2% aproveitamento

?? 19 gols

? 17 gols sofridos

? 11.3 finalizações p/ marcar gol

?? 8.7 finalizações p/ sofrer gol

? 50.6% posse de bola pic.twitter.com/fxjVMBUQoX ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 22, 2024

Dos dois clássicos cariocas que teve no comando, perdeu ambos: 1 a 0 para o Flamengo e 4 a 2 para o Vasco. O clube carioca já procura um novo comandante. O auxiliar-técnico permanente do Botafogo, Fabio Mathias, assume por enquanto e comandará a equipe contra o Audax no próximo sábado.