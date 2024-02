Botafogo anuncia venda de Victor Sá a time russo

Nesta quinta-feira, o Botafogo anunciou a venda do atacante Victor Sá, que será transferido em definitivo para o Krasnodar, da Rússia. O Fogão irá manter 20% dos direitos econômicos do jogador.

Foi informado pelo Glorioso que a saída partiu de uma vontade do atleta de seguir um novo desafio profissional e a proposta feita pelo time europeu atendeu as expectativas do clube.

O ponta esquerda era uma das principais peças do elenco e, inclusive, foi titular nesta quarta-feira no empate do Botafogo com o Aurora, da Bolívia, por 1 a 1, pela partida de ida da segunda rodada da Pré-Libertadores.

Sua saída foi bastante criticada pelos torcedores nas redes sociais. Apesar disso, o time conta com algumas peças no elenco que podem substituí-lo: Jeffinho, Luiz Henrique, Emerson Urso, Savarino e Júnior Santos são as opções para atuar pelos lados.

Sá foi uma das primeiras contratações do Fogão como SAF. O atleta chegou ao Alvinegro Carioca em março de 2022, disputou 94 partidas, marcou dez gols e distribuiu oito assistências.